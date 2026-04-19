Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι, καμία ανησυχία για Τζολάκη (vid) 19-04-2026 22:39 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή και πλάγια δεξιά, η μπάλα κατέληξε ψηλά άουτ. Το σουτ του Σφιντέρσκι 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι, καμία ανησυχία για Τζολάκη (vid) SHARE