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Γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι, καμία ανησυχία για Τζολάκη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή και πλάγια δεξιά, η μπάλα κατέληξε ψηλά άουτ.

Το σουτ του Σφιντέρσκι

Γυριστό σουτ του Σφιντέρσκι, καμία ανησυχία για Τζολάκη (vid)