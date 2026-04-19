Η κριτική του Ολυμπιακού: Εκμεταλλεύτηκε τα δώρα του «Τριφυλλιού» - Κορυφαίος ο Ζέλσον, βελτιωμένος ο Τσικίνιο!

Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού στη νίκη-οξυγόνο επί του Παναθηναϊκού (0-2) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play-Offs της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά:



Τζολάκης

Σε καλή βραδιά ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, λειτούργησαν σωστά τα αντανακλαστικά στη πρώτη φάση του παιχνιδιού αποκρούοντας το πλασέ του Ταμπόρδα. Ενέπνεε ασφάλεια η παρουσία του καθόλη την διάρκεια του ντέρμπι.

Κοστίνια

Δεν ξεκίνησε καλά ο Πορτογάλος χάνοντας μπάλες από την πλευρά του με συνέπεια οι «Πράσινοι» να επιτίθενται από εκεί ιδιαίτερα στο πρώτο ημίωρο. Η ροή του αγώνα τον βοήθησε, αλλά δεν απέφυγε τα λάθη.



Ρέτσος

Υπέπεσε σε λάθος στο ξεκίνημα του αγώνα δίχως δυσάρεστες συνέπειες αφού ο Τζολάκης παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Είχε σωστές τοποθετήσεις στη συνέχεια.

Πιρόλα

Δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος κάνοντας «τσαφ» στην ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια. Ανέβασε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο.

Ορτέγκα

Από το 9' χρεώθηκε με κίτρινη κάρτα με συνέπεια οι «πράσινοι» να παίζουν από την πλευρά του προκειμένου να τον «φθείρουν». Έχασε μονομαχίες κυρίως από τον Τεττέη, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο δεύτερο ημίχρονο.



Ντάνι Γκαρθία

Πολλές λάθος μπαλιές για τον χαφ του Ολυμπιακού που έδειχνε να μην είναι συγκεντρωμένος. Με την πάροδο του χρόνου είχε πιο ενεργή συμμετοχή στο ματς.



Έσε

Αθόρυβη δουλειά από τον Αργεντινό χαφ που κέρδισε κατά κράτος τους αντιπάλους του συντελώντας όχι μόνο ανασταλτικά αλλά και δημιουργικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στα χαφ.



Ζέλσον Μαρτίνς

Προβλημάτισε με τις ενέργειες του, τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού του τροφοδοτώντας ουκ ολίγες φορές τον Ελ Κααμπί. Βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο μετά το λάθος του Γέντβαϊ στέλνοντας την μπάλα με ψύχραιμο πλασέ στα δίχτυα. Ίσως ο MVP του ντέρμπι.



Ροντινέι

Ξεκίνησε νωθρά χάνοντας φάσεις, ωστόσο παίζοντας ως εξτρεμ πέτυχε ένα παλικαρίσιο γκολ που έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του, αφού όχι μόνο έμεινε όρθιος ανάμεσα σε Ερνάντεθ και Ίνκασον, αλλά πλάσαρε άψογα τον Λαφόν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.



Τσικίνιο

Υπέπεσε σε λάθη στο πρώτο 20λεπτο, όμως όσο περνούσε η ώρα πήρε πρωτοβουλίες και ήταν ουσιαστικός στο παιχνίδι του, όντας στους διακριθέντες των Πειραιωτών.

Ελ Κααμπί

Τεράστια ευκαιρία στο 12' για τον Μαροκινό που προσπάθησε να εκτελέσει από πλεονεκτική θέση τον Λαφόν, με τον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού να εξουδετερώνει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα προτού σκοράρει ο Ζέλσον Μαρτίνς βρέθηκε ξανά στο κατάλληλο σημείο δίχως όμως να νικήσει ούτε αυτή τη φορά τον τερματοφύλακα του «Τριφυλλιού». Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να παίζει πιο συντηρητικά.



Μπιανκόν

Πέρασε αλλαγή στο 77΄ στη θέση του Κοστίνια κερδίζοντας κάποιες μονομαχίες απέναντι στον Κυριακόπουλο. Θετική παρουσία στο διάστημα που έπαιξε.



Μουζακίτης

Χρησιμοποιήθηκε από τον Μεντιλίμπαρ στο 82΄ στη θέση του Ντάνι Γκαρσία. Έτρεξε και βρισκόταν μέσα στις φάσεις κρατώντας κυρίως μπάλα..



Σιπιόνι

Μπήκε στο 89΄ δίχως να μπορεί κριθεί η παρουσία του.