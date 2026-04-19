Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Άστοχο το σουτ του Τετέι (vid) 19-04-2026 21:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 16ο λεπτό ο Τετέι βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, έπειτα από πάσα του Καλάμπρια, προχώρησε, αλλά το σουτ του κατέληξε άουτ. Η ευκαιρια του Τετέι Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο: Διπλή, μεγάλη έκπληξη στο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Στο 4-3-3: Για ποια θέση-κλειδί ετοιμάζει τον Τζόλη ο Αρτέτα menshouse.gr Άστοχο το σουτ του Τετέι (vid) SHARE