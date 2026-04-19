Άστοχο το σουτ του Τετέι (vid)

Στο 16ο λεπτό ο Τετέι βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, έπειτα από πάσα του Καλάμπρια, προχώρησε, αλλά το σουτ του κατέληξε άουτ.

Η ευκαιρια του Τετέι