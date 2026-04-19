Μεγάλη ευκαιρία ο Ελ Κααμπί, τον σταμάτησε ο Λαφόν (vid)

Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ είχε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Ελ Κααμπί που βρέθηκε σε θέση βολής δεν κατάφερε να κερδίσει τον Λαφόν και το 0-0 παρέμεινε.

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