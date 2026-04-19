Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Μεγάλη ευκαιρία ο Ελ Κααμπί, τον σταμάτησε ο Λαφόν (vid) 19-04-2026 21:36 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Αγιούμπ Ελ Κααμπί 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ είχε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Ελ Κααμπί που βρέθηκε σε θέση βολής δεν κατάφερε να κερδίσει τον Λαφόν και το 0-0 παρέμεινε. Δείτε εδώ: Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Οι φωτό της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό επιβεβαιώνουν ότι είναι η πιο εντυπωσιακή τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) dailymedia.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Μεγάλη ευκαιρία ο Ελ Κααμπί, τον σταμάτησε ο Λαφόν (vid) SHARE