Πινέδα: «Να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι και να κερδίζουμε τα παιχνίδια»

Για την εξαιρετική απόδοση της ΑΕΚ και του ίδιου στο 3-0 επί του ΠΑΟΚ μίλησε ο Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Μεξικανός μέσος, μίλησε στην κάμερα της Cosmote Tv, τονίζοντας: «Είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας σκεπτόμενοι τον στόχος μας. Αυτό το έχουμε όλοι όσοι παίζουμε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οικογένεια, δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι και να κερδίζουμε τα παιχνίδια.

Θεωρώ πως μας βοήθησε πολύ το παιχνίδι με την Ράγιο, το πώς παίξαμε σε εκείνο το παιχνίδι μας έδειξε το πώς πρέπει να παίξουμε, αλλά ξαναλέω πως δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε για να δώσουμε χαρά σε εμάς, τις οικογένειές μας και στον κόσμο μας.

Είναι ωραίο να σκοράρεις, αλλά αυτό που θέλω είναι να βοηθάω να βγαίνει το πλάνο του προπονητή στο γήπεδο, με χαροποιεί να βλέπω τους συμπαίκτες μου να σκοράρουν με χαροποιεί αυτό, με συγκινεί θα έλεγα, σίγουρα μου αρέσει να σκοράρω, αλλά προτιμώ να κερδίζουμε κι ας σκοράρουν άλλοι».