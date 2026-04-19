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Ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό με το… καλησπέρα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μόλις στο πρώτο λεπτό ο Αντίνο έφυγε στην πλάτη του Ολυμπιακού από αριστερά, έβγαλε τη μπαλιά, στο δεύτερο δοκάρι ο Ταμπόρδα σούταρε αλλά απέκρουσε με τα πόδια ο Τζολάκης.

Η ευκαιρία του Ταμπόρδα

Ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό με το… καλησπέρα (vid)