Ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό με το… καλησπέρα (vid)

Μόλις στο πρώτο λεπτό ο Αντίνο έφυγε στην πλάτη του Ολυμπιακού από αριστερά, έβγαλε τη μπαλιά, στο δεύτερο δοκάρι ο Ταμπόρδα σούταρε αλλά απέκρουσε με τα πόδια ο Τζολάκης.

Η ευκαιρία του Ταμπόρδα