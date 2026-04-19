Ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα του ντέρμπι (vid)

Στη μνήμη του ου παλαίμαχου άσου του «τριφυλλιού» Γιώργου Γονιού που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα του ντέρμπι.