Πρωταθλήτρια και μαθηματικά η Μπάγερν Μονάχου!

Πάρτι τίτλου για τους Βαυαρούς που με το 4-2 επί της Στουτγκάρδης κατέκτησαν το 35ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Η προπέρσινη χρονιά ήταν μία μικρή παρένθεση, η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Η μόνιμη κατοικία της... σαλατιέρας είναι στο Μόναχο.

Οι Βαυαροί χρειάζονταν μόλις έναν πόντο απέναντι στην Στουτγκάρδη για να στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές και τελικά πήραν τρεις, αύξησαν στο +15 τη διαφορά και ήπιαν σαμπάνια τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Bundesliga.

Οι Σουηβοί αιφνιδίασαν με τον Φούχριχ (21', 0-1), ωστόσο μέχρι να βγει το ημίχρονο δέχθηκαν μία καταιγίδα.

Με τρία γκολ από Γκερέιρο (31'), Τζάκσον (33'), Ντέιβις (37'), η Μπάγερν γύρισε το ματς και βρήκε τέταρτο γκολ με τον Κέιν (52'), μετατρέποντας το παιχνίδι σε... πάρτι.

Το τελευταίο ημίωρο ήταν διαδικαστικό, με την Στουτγκάρδη να μειώνει στο τελικό 4-2 με τον Αντρές (89') και τους παίκτες του Κομπανί να αρχίζουν τα πανηγύρια τίτλου με το τελευταίο σφύριγμα...