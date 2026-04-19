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H αποθέωση των παικτών της ΑΕΚ από τον κόσμο της! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη τίτλου με 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ και οι φίλαθλοι της αποθέωσαν το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, μετά το τέλος του ντέρμπι!
H αποθέωση των παικτών της ΑΕΚ από τον κόσμο της! (vid)