H αποθέωση των παικτών της ΑΕΚ από τον κόσμο της! (vid)

Η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη τίτλου με 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ και οι φίλαθλοι της αποθέωσαν το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, μετά το τέλος του ντέρμπι!