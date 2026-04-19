Νίκολιτς: «Παίξαμε εξαιρετικά, συγχαρητήρια στους παίκτες - Δεν τελειώσαμε ακόμη»

Πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του έμεινε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, με τον Σέρβο τεχνικό ωστόσο να τονίζει πως δεν έχει κριθεί ακόμη το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Σε πρώτη φάση, την ενέργεια τη βρήκαμε εσωτερικά από την ομάδα και από τον κόσμο μας, αυτό τον υπέροχο κόσμο. Εκφράζω σεβασμό και αναγνώριση στους παίκτες. Ήταν εκπληκτικοί πραγματικά. Δίνω ρισπέκτ στους παικτες. Για να το κάνεις αυτό μετά από λίγες ώρες από το ματς με τη Ράγιο, δεν ειναι εύκολο. Τους είπα και κάτι ακόμη. Δεν τελειώσαμε ακόμη.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ από τον κόσμο, όποιος πει πως δεν του αρέσει είναι ψέμα, Ισως είναι θέμα παιδείας. Νιώθω μια υποχρέωση απέναντί τους. Κάθε ματς είναι σημαντικό στα play off και όπως σας είπα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν»