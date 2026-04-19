Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Δεν διασώθηκε κανείς...

O ΠΑΟΚ κατέβηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο και το 3-0 της ΑΕΚ του «σβήνει» τις όποιες πιθανότητες πρωταθλήματος.

Τσιφτσής: Ξεκίνησε με 3 αποκρούσεις, αλλά δεν μπορούσε να φέρει αντίσταση στο 1-0 της ΑΕΚ. Κάκιστος στην επανάληψη με πολλά λάθη που στοίχισαν.

Μπάμπα: Η ΑΕΚ έπαιζε κυρίως από την άλλη πλευρά, παρόλα αυτά εκτέθηκε ο Γκανέζος στο 2-0 καθώς κοιτάει επιδεικτικά τον Κοϊτά που σκοράρει.

Σάντσες: Δέχθηκε κίτρινη κάρτα μόλις στο 4' κάτι που τον επηρέασε πλήρως και η ΑΕΚ τον «σημάδεψε». Κακό απόγευμα για τον Μεξικανό.

Λόβρεν: Σε κακή μέρα και ο Κροάτης, ο οποίος ήταν αρκετά νευρικός, με την απουσία του Μιχαηλίδη κυρίως επιθετικά να είναι ευδιάκριτη.

Κεντζιόρα: Ενώ κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες απέναντι στον Βάργκα, ήταν ο... μοιραίος στη φάση του 1-0, καθώς σκοράρει στα δίχτυα της εστίας του ΠΑΟΚ. Συνεχόμενα λάθη με τη σειρά του, ασταμάτητα τα λάθη.

Ζαφείρης: Ο ΠΑΟΚ ήταν φανερά ένα κλικ κατώτερος στον χώρο του κέντρου, με το δίδυμο Ζαφείρης-Οζντόεφ να μην «δένει».

Οζντόεφ: Δέχθηκε αρκετά μαρκαρίσματα, πάλεψε, αλλά ως εκεί. Ήθελε κάτι παραπάνω στα χαφ ο Δικέφαλος του Βορρά.

Κωνσταντέλιας: Αρκετές μονομαχίες και τάκλιν για τα δεδομένα του, όμως επιθετικά «σίγησε» όπως ολόκληρη η ομάδα.

Χατσίδης: Αμυντικά βοήθησε όσο μπορούσε τον «σημαδεμένο» Σάντσες, επιθετικά ελάχιστα πράγματα με τη σειρά του.

Τάισον: Όπως και ο έτερος «ασπρόμαυρος» εξτρέμ, στο αντίπαλο μισό ελάχιστες επαφές, καλές αλληλοκαλύψεις με τον Μπάμπα.

Γερεμέγιεφ: Ελάχιστες επαφές με τη μπάλα, όντας φανερά εκτός κλίματος, κυρίως λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ δεν δημιούργησε φάση.

Οι αλλαγές:

Κένι-Μιχαηλίδης: Ο ΠΑΟΚ φανερά χρειαζόταν «επεμβάσεις» αμυντικά, με την ΑΕΚ να τον πληγώνει κυρίως από τα δεξιά. Παρόλα αυτά όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά ο ΠΑΟΚ στην επανάληψη συνέχισε έως και αύξησε τα λάθη του.

Καμαρά: Σε κάθε παιχνίδι παρουσιάζεται ακόμα χειρότερος, ακόμα πιο αδιάφορος, κάνοντας συνεχώς ολέθρια και κρίσιμα λάθη. Ο πιο αδύναμος -με διαφορά- κρίκος.

Ζίβκοβιτς-Πέλκας: Ούτε αυτοί βοήθησαν επιθετικά, με τον ΠΑΟΚ να μην κάνει τελική στην εστία για 90 λεπτά.