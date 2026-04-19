Το δοκάρι του ΠΑΟΚ με την κεφαλιά του Καμαρά (vid)

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ, όμως η κεφαλιά του Καμαρά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

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