Σόλο Κοϊτά και η ΑΕΚ κάνει το 2-0! (vid)

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά... χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ στο 73', λίγα λεπτά μετά την είσοδό του και έβαλε τις βάσεις του... θριάμβου της ΑΕΚ στο ντέρμπι των Δικεφάλων.

Δείτε το 2-0 από τον Κοϊτά και θυμηθείτε το 1-0: