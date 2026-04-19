Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Σόλο Κοϊτά και η ΑΕΚ κάνει το 2-0! (vid) 19-04-2026 19:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Αμπουμπακαρί Κοϊτά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά... χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ στο 73', λίγα λεπτά μετά την είσοδό του και έβαλε τις βάσεις του... θριάμβου της ΑΕΚ στο ντέρμπι των Δικεφάλων. Δείτε το 2-0 από τον Κοϊτά και θυμηθείτε το 1-0: Οι φωτό της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό επιβεβαιώνουν ότι είναι η πιο εντυπωσιακή τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Σόλο Κοϊτά και η ΑΕΚ κάνει το 2-0! (vid) SHARE