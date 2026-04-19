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Σόλο Κοϊτά και η ΑΕΚ κάνει το 2-0! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά... χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ στο 73', λίγα λεπτά μετά την είσοδό του και έβαλε τις βάσεις του... θριάμβου της ΑΕΚ στο ντέρμπι των Δικεφάλων.

Δείτε το 2-0 από τον Κοϊτά και θυμηθείτε το 1-0:

Σόλο Κοϊτά και η ΑΕΚ κάνει το 2-0! (vid)