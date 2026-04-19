Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το ακυρωθέν γκολ του Ζίνι (vid) 19-04-2026 19:02 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Ζίνι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Λίγο πριν από την ανάπαυλα και δέκα λεπτά μετά το 1-0, ο Ζίνι σκόραρε με κεφαλιά, όμως το γκολ ακυρώθηκε άμεσα για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα Τσιφτσή. Δείτε το ακυρωθέν γκολ του Ζίνι στο 45': 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Στο 4-3-3: Για ποια θέση-κλειδί ετοιμάζει τον Τζόλη ο Αρτέτα menshouse.gr «Μ@λ@κισμένο, τσόκαρο, βλήμα!»: Χυδαία επίθεση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρκινγκ (Pic) dailymedia.gr Σημαντική εξέλιξη για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟ dailymedia.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Το ακυρωθέν γκολ του Ζίνι (vid) SHARE