Το ακυρωθέν γκολ του Ζίνι (vid)

Λίγο πριν από την ανάπαυλα και δέκα λεπτά μετά το 1-0, ο Ζίνι σκόραρε με κεφαλιά, όμως το γκολ ακυρώθηκε άμεσα για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα Τσιφτσή.

Δείτε το ακυρωθέν γκολ του Ζίνι στο 45':