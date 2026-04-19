Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Προβάδισμα για την ΑΕΚ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα! (vid) 19-04-2026 18:54 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Τόμας Κεντζιόρα Ρομπέρτο Περέιρα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES H AEK προηγείται με 1-0 του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι των «Δικεφάλων» με το αυτογκόλ του Πολωνού κεντρικού αμυντικού στη σέντρα του Περέιρα. Νεκρός στα 27 του: Το άδοξο τέλος του εκρηκτικού φόργουορντ της Α1 που είχε 28 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο menshouse.gr Τρομακτική εκτόξευση: Η σχολή που ανέβηκε 7.570 μόρια στις Πανελλήνιες του 2026 instanews.gr Ανατροπή με ξεκάθαρο προβάδισμα: Πολύ μεγάλη έκπληξη σε νέα δημοσκόπηση instanews.gr Κρυμμένη από τον αλγόριθμο: Η καλύτερη ταινία για να δεις στο Netflix το Σαββατοκύριακο menshouse.gr Σκάει η βόμβα Δήμου Βερύκιου dailymedia.gr Βρες την πρωτεύουσα 10 χωρών: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας ανήκεις στο top των πιο διαβασμένων Ελλήνων menshouse.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου - Ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως για τη νυν του Δημήτρη Αλεξάνδρου dailymedia.gr Προβάδισμα για την ΑΕΚ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα! (vid) SHARE