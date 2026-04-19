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Προβάδισμα για την ΑΕΚ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα! (vid)

Ποδόσφαιρο
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H AEK προηγείται με 1-0 του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι των «Δικεφάλων» με το αυτογκόλ του Πολωνού κεντρικού αμυντικού στη σέντρα του Περέιρα.
Προβάδισμα για την ΑΕΚ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα! (vid)