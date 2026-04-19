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Ο εναγκαλισμός Νίκολιτς και Λουτσέσκου πριν από τη σέντρα! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Συγκινητική στιγμή πριν από τη σέντρα του ντέρμπι των Δικεφάλων, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει θερμό τετ α τετ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος «έχασε» πρόσφατα των πατέρα του, Μιρτσέα.
Ο εναγκαλισμός Νίκολιτς και Λουτσέσκου πριν από τη σέντρα! (vid)