Ο εναγκαλισμός Νίκολιτς και Λουτσέσκου πριν από τη σέντρα! (vid)

Συγκινητική στιγμή πριν από τη σέντρα του ντέρμπι των Δικεφάλων, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει θερμό τετ α τετ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος «έχασε» πρόσφατα των πατέρα του, Μιρτσέα.