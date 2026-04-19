Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το άστοχο σουτ του Χατσίδη και το χαμένο κοντρόλ του Κωνσταντέλια (vids) 19-04-2026 18:56 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει τα καρέ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, όμως το σουτ του Χατσίδη ήταν άστοχο, ενώ το κοντρόλ του Κωνσταντέλια δεν ήταν το ιδανικό. Δείτε τις φάσεις: Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Οι φωτό της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό επιβεβαιώνουν ότι είναι η πιο εντυπωσιακή τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) dailymedia.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Το άστοχο σουτ του Χατσίδη και το χαμένο κοντρόλ του Κωνσταντέλια (vids) SHARE