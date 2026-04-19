MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το άστοχο σουτ του Χατσίδη και το χαμένο κοντρόλ του Κωνσταντέλια (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει τα καρέ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, όμως το σουτ του Χατσίδη ήταν άστοχο, ενώ το κοντρόλ του Κωνσταντέλια δεν ήταν το ιδανικό.

Δείτε τις φάσεις:

 
Το άστοχο σουτ του Χατσίδη και το χαμένο κοντρόλ του Κωνσταντέλια (vids)