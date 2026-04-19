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Το ιδιαίτερο πανό των οπαδών της Έβερτον για το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το εντυπωσιακό πανό των ζαχαρωτών που ανέφερε πως αυτοί έχτισαν την πόλη του Λίβερπουλ έκλεψε την παράσταση πριν από την σέντρα του ντέρμπι με τους κόκκινους.
Το ιδιαίτερο πανό των οπαδών της Έβερτον για το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ (vid)