Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Με Λόβρεν - Κεντζιόρα στόπερ και Οζντόεφ - Ζαφείρη στα χαφ

Λόβρεν - Κεντζιόρα επιστρατεύθηκαν από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στο κέντρο της άμυνας, Οζντόεφ - Ζαφείρης στα χαφ και Γερεμέγιεφ στην κορυφή.

Κένι, Μεϊτέ και Αντρίγια προπονήθηκαν κανονικά, ωστόσο, λόγω της έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού δεν ρίχνονται εξ αρχής στη «μάχη» κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραμένουν στον πάγκο. Από την άλλη, η απουσία του Γιακουμάκη φέρνει τον Γερεμέγιεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τσιφτσής, με τον Σάντσες στα δεξιά της άμυνας και τον Μπάμπα αριστερά. Κεντζιόρα και Λόβρεν συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, έχοντας μπροστά τους στα χαφ Οζντόεφ και Ζαφείρη.

Την επιθετική τριπλέτα του Δικεφάλου του Βορρά αποτελούν οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Τάισον, με τον Σουηδό φορ ως αιχμή του δόρατος.



