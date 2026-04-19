Μπενίτεθ: «Συναισθηματικό ντέρμπι και για εμάς και για τον κόσμο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το αποψινό «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα που θα έχει ως το τελευταίο στην ιστορική έδρα του συλλόγου.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε ότι θα είναι μια συναισθηματική βραδιά τόσο για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, όσο και για τους φιλάθλους, ενώ τόνισε ότι οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη για να αποχαιρετήσουν με τις καλύτερες αναμνήσεις την ιστορική τους έδρα.

Αναλυτικά το μήνυμά του στο MatchDay Mag:

«Είχαμε μια καλή περίοδο με περισσότερο χρόνο για να προπονηθούμε, χωρίς να έχουμε την πίεση του επόμενου αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν αρκετά θετικά και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στο επιθετικό τρίτο όπου δεν ήμασταν τόσο κυνικοί. Κατά τα άλλα, είμαι χαρούμενος με την αφοσίωση, την απόδοση και θεωρώ πως είναι ένα καλό βήμα για εμάς από την άποψη του να προχωρήσουμε μπροστά στα επόμενα παιχνίδια των playoffs.

Σίγουρα θα είναι κάτι συναισθηματικό για τον κόσμο, αλλά και για εμάς που θα είμαστε εκεί. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις στο τέλος. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας σημαντικός αγώνας στην έδρα μας και οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι αν μας δουν να κερδίζουμε. Όσον αφορά τον αντίπαλο, γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει, οπότε και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάω με οπαδούς μας, μου λένε: “Πρέπει να τους κερδίσεις”. Αν μιλήσεις με φίλους του Ολυμπιακού, έχουν το ίδιο ακριβώς συναίσθημα. Νομίζω πως θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θέλουμε να τα πάμε καλά και πρέπει να τα πάμε καλά. Προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους έχουμε κερδίσει, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε».