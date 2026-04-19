Στη Νέα Μεσημβρία διεξήχθη ο… πρόωρος τελικός της Super League K19 μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, με τον Δικέφαλο να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα.
Με… ενισχύσεις στα μετόπισθεν τους Μπαταούλα-Τσιντσόλη ο Δικέφαλος, από πλευράς «Πρασίνων» δίδυμο στα στόπερ οι Καλοσκάμης-Βύντρα.
Αρκετά αναγνωριστικό το πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα, με μία και μοναδική τελική, η οποία όμως μετατράπηκε σε γκολ από πλευράς γηπεδούχων.
Στο 19’ η εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Ντούνγκα με προβολή έγραψε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.
Ύστερα ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ισορροπήσει και να απαντήσει, βλέποντας στο 27’ τον Τρίκατζη να τίθεται νοκ άουτ και τον Ανδριώτη να τον αντικαθιστά.
Στο 38’ καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο ημίχρονο, όταν μπήκαν στην περιοχή επικίνδυνα όμως ο Μπαταούλας την ύστατη στιγμή έδιωξε σε κόρνερ για το 1-0 της ανάπαυλας.
Ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, γεμάτο ένταση, φάσεις αλλά και γκολ. Στο 47’ το σουτ του Παπανικόπουλου κατέληξε κόρνερ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα «απάντησε» ο Παναθηναϊκός με την προβολή του Τερζή να μην βρίσκει εστία.
Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στην επανάληψη, ο Παπανικόπουλος βγήκε σε διαγώνιο τετ α τετ, πλάσαρε, με τον Σταμέλλο να αποκρούει και τον Γκιόκα με εξαιρετικό πλασέ-ριμπάουντ να κάνει το 2-0
Άμεση «πράσινη» απάντηση στο 64’, με τον Τερζή να ανατρέπεται μέσα στην περιοχή και τον Ιωάννου με διπλή προσπάθεια να ευστοχεί από τη λευκή βούλα για το 2-1 που έδωσε άλλη… τροπή στο παιχνίδι.
To τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πιέστηκε, ο Παναθηναϊκός πίεσε για την ισοφάριση, χάνοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε το 2-2, με τον Δικέφαλο να κρατάει το μεγάλο προβάδισμά του.
Τελικό 2-1 μία νίκη... πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε τους 56 βαθμούς, όντας στο +11 από ΑΕΚ-Παναθηναϊκό με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν και την κατάκτηση πιθανότατα να «σφραγίζεται» και μαθηματικά στο Αγρίνιο την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Παναιτωλικό (25-26/4). Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, έχοντας πλέον μόνο μαθηματικές πιθανότητες για τον τίτλο.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΠΑΟΚ Κ19: Τσιντσόλης, Τσιότας(78’ Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Μπαταούλας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Γκιόκα, Αρετής, Παπανικόπουλος(90+1' Βυρσωκινός), Στύλος(90+1' Παπαδόπουλος), Γραββάνης(76’ Κρομμύδας)
Παναθηναϊκός Κ19: Σταμέλλος, Καρούζος, Δημακόπουλος(83' Μπαζούκης), Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής, Ζέκα, Σώκος(69’ Καούα), Ιωάννου, Τρίκατζης(27’ Ανδριώτης - 83' Γαζής)