Ολοταχώς για αήττητο νταμπλ πάει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε στη Θεσσαλονίκη του Παναθηναϊκού (2-1) και ψάχνει έναν βαθμό σε τέσσερις αγωνιστικές για τη μαθηματική κατάκτηση της Super League K19.

Στη Νέα Μεσημβρία διεξήχθη ο… πρόωρος τελικός της Super League K19 μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, με τον Δικέφαλο να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα.

Με… ενισχύσεις στα μετόπισθεν τους Μπαταούλα-Τσιντσόλη ο Δικέφαλος, από πλευράς «Πρασίνων» δίδυμο στα στόπερ οι Καλοσκάμης-Βύντρα.

Αρκετά αναγνωριστικό το πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα, με μία και μοναδική τελική, η οποία όμως μετατράπηκε σε γκολ από πλευράς γηπεδούχων.

Στο 19’ η εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Ντούνγκα με προβολή έγραψε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ύστερα ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ισορροπήσει και να απαντήσει, βλέποντας στο 27’ τον Τρίκατζη να τίθεται νοκ άουτ και τον Ανδριώτη να τον αντικαθιστά.

Στο 38’ καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο ημίχρονο, όταν μπήκαν στην περιοχή επικίνδυνα όμως ο Μπαταούλας την ύστατη στιγμή έδιωξε σε κόρνερ για το 1-0 της ανάπαυλας.

Ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, γεμάτο ένταση, φάσεις αλλά και γκολ. Στο 47’ το σουτ του Παπανικόπουλου κατέληξε κόρνερ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα «απάντησε» ο Παναθηναϊκός με την προβολή του Τερζή να μην βρίσκει εστία.

Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στην επανάληψη, ο Παπανικόπουλος βγήκε σε διαγώνιο τετ α τετ, πλάσαρε, με τον Σταμέλλο να αποκρούει και τον Γκιόκα με εξαιρετικό πλασέ-ριμπάουντ να κάνει το 2-0

Άμεση «πράσινη» απάντηση στο 64’, με τον Τερζή να ανατρέπεται μέσα στην περιοχή και τον Ιωάννου με διπλή προσπάθεια να ευστοχεί από τη λευκή βούλα για το 2-1 που έδωσε άλλη… τροπή στο παιχνίδι.

To τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πιέστηκε, ο Παναθηναϊκός πίεσε για την ισοφάριση, χάνοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε το 2-2, με τον Δικέφαλο να κρατάει το μεγάλο προβάδισμά του.

Τελικό 2-1 μία νίκη... πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε τους 56 βαθμούς, όντας στο +11 από ΑΕΚ-Παναθηναϊκό με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν και την κατάκτηση πιθανότατα να «σφραγίζεται» και μαθηματικά στο Αγρίνιο την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Παναιτωλικό (25-26/4). Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, έχοντας πλέον μόνο μαθηματικές πιθανότητες για τον τίτλο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ19: Τσιντσόλης, Τσιότας(78’ Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Μπαταούλας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Γκιόκα, Αρετής, Παπανικόπουλος(90+1' Βυρσωκινός), Στύλος(90+1' Παπαδόπουλος), Γραββάνης(76’ Κρομμύδας)

Παναθηναϊκός Κ19: Σταμέλλος, Καρούζος, Δημακόπουλος(83' Μπαζούκης), Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής, Ζέκα, Σώκος(69’ Καούα), Ιωάννου, Τρίκατζης(27’ Ανδριώτης - 83' Γαζής)