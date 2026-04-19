Aνέβηκε στη League B η Εθνική Γυναικών, παίζει play off για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Εθνική γυναικών εξασφάλισε την άνοδο στη League B της UEFA και τη συμμετοχή στον 1ο γύρο των play off για την τελική φάση του ΠΚ 2027, καθώς είναι οριστικά πρώτη στον 4ο προκριματικό όμιλο της League C μετά την εντός έδρας νίκη 1-0 των Φερόε επί της Γεωργίας το Σάββατο 18/4.

Η 1η θέση στον όμιλο για την Εθνική εξασφαλίστηκε καθώς η ίδια έχει 9 βαθμούς με το 3 στα 3 που έχει πετύχει, τα Νησιά Φερόε έφτασαν στους 3 με την πρώτη τους νίκη κι έχουν έναν ακόμα αγώνα, ενώ η Γεωργία έμεινε χωρίς βαθμό και έχει να δώσει δύο ακόμη ματς, με τα Φερόε και την Ελλάδα στην Τιφλίδα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, καμία από τις δύο αντιπάλους δεν μπορεί να φτάσει τους εννιά πόντους της ελληνικής Ομάδας.

Έτσι, εξασφαλίστηκε τόσο η άνοδος στην League B (ανεβαίνουν οι πρώτοι των 6 ομίλων της League C), όσο και η συμμετοχή στον α' γύρο των play off για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 (κερδίζουν συμμετοχή οι πρώτοι και οι καλύτεροι δεύτεροι των 6 ομίλων της League C). Οι ομάδες της League C θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες με τις ομάδες που θα τερματίσουν δεύτερη και τρίτη στους ομίλους της League A. Γηπεδούχες στα πρώτα ματς θα είναι οι ομάδες της League C. Οι οκτώ νικητές θα προκριθούν στον 2ο γύρο των play off.