Μήνυμα συσπείρωσης από τον Ζίβκοβιτς πριν την ΑΕΚ: «Πάμε ενωμένοι να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του και έστειλε με αρχηγική ομιλία στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ το μήνυμα αντεπίθεσης ενόψει και του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Κάτι παραπάνω από ένα μήνα βρέθηκε στα «πιτς» ο Σέρβος αρχηγός, ο οποίος μοιάζει πανέτοιμος για την επιστροφή στη δράση.

Σε μία από τις γνωστές του ομιλίες στα «ασπρόμαυρα» αποδυτήρια… πόρωσε τους συμπαίκτες του για την αντεπίθεση και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Πάμε στην τελική ευθεία όλοι μαζί. Ξεχνάμε τις αναποδιές και πάμε ενωμένοι. Με αρχή το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπορούμε να το γυρίσουμε. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς λίγες ώρες πριν το κομβικό ντέρμπι Δικεφάλων (19/4 18:00).