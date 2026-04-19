Άρης: Πρώτη φορά «τριπλός» στη φετινή Superleague

Οι κιτρινόμαυροι σκόραραν τρία τέρματα στο ίδιο παιχνίδι για πρώτη φορά μέσα στο φετινό πρωτάθλημα

Ο φετινός Άρης δεν σκοράρει. Τα γκολ έρχονται με το σταγονόμετρο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και αυτό αποτελεί μία από τις αιτίες που η βαθμολογική συγκομιδή των κιτρινόμαυρων είναι τόσο ...προβληματική.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να πετύχει τρία τέρματα στο ίδιο παιχνίδι για πρώτη φορά φέτος, στη Stoiximan Superleague, απέναντι στον Βόλο, τέλη Απριλίου. Χόνγκλα, Ράσιτς και Καντεβέρε βρήκαν εστία και έδωσαν την νίκη στην ομάδα τους, σε ένα χορταστικό παιχνίδι με συνολικά 5 τέρματα στο "σακούλι".

Αυτή ήταν και η μόνη φορά μέσα στη σεζόν που ο Άρης πέτυχε πάνω από 2 τέρματα στο ίδιο ματς για το πρωτάθλημα, μετά από την μοναδική άλλη, απέναντι στο Αιγάλεω, για τον θεσμό του Κυπέλλου, στις 29 Οκτωβρίου. Πέρα από αυτή την συνάντηση όμως, ο Άρης δεν σκόραρε πάνω από δύο φορές ούτε στα... φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού, ως ένα ακόμη δείγμα της χαμηλής επιθετικής απόδοσης και των λύσεων που παίρνει το σύνολο, με τρεις, μάλιστα, διαφορετικούς προπονητές μέσα στους μήνες που πέρασαν.