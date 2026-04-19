Κρίσιμη στροφή τίτλου σε Ν.Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο

Με δύο ντερμπάρες, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός συνεχίζονται τα πλέι οφ τίτλου στη Stoiximan Super League.

Κρίσιμη στροφή στη μάχη του τίτλου, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Ν.Φιλαδέλφεια τον ΠΑΟΚ (18:00, Cosmote Sport 2) και θέλει κάνει το 2/2 στο μίνι πρωτάθλημα για να αγκαλιάσει ακόμη πιο σφιχτά τον τίτλο, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς στο -8, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά έχει την ευκαιρία στο πρώτο από τα δύο κολλητά ματς με την Ένωση, να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να μπει -ξανά- γερά στο κόλπο.

Οι Κιτρινόμαυροι έρχονται από τον αποκλεισμό στο Conference League και τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Ράγιο Βαγεκάνο, με τον Νίκολιτς να μην υπολογίζει εκ νέου πιθανότατα στον Μάνταλο, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί ένα σημαντικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον τραυματισμό του Γιακουμάκη, ενώ μένει να φανεί η κατάσταση των Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι που έλειπαν καιρό. Κανείς εκ των δύο προπονητών πάντως δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί το τελευταίο ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού (21:00, Cosmote Sport 1), αφού από τη νέα σεζόν οι Πράσινοι θα αγωνίζονται μόνο στο ΟΑΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι παίζουν το τελευταίο τους -ίσως- χαρτί για τον τίτλο, αφού μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, έμειναν στο -5 από την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός που έρχεται από το 0-0 στην Τούμπα, θέλει να εξαντλήσει τις -όποιες- πιθανότητές του για την 3η θέση, έχοντας να καλύψει διαφορά 8 βαθμών. Φρέσκο πρόβλημα για το Τριφύλλι ο Ζαρουρί, ενώ Πάλμερ-Μπράουν και Τζούρισιτς παραμένουν στα πιτς, δίχως προβλήματα οι Πειραιώτες.