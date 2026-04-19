Στο τέλος της σεζόν η απόφαση της Ρεάλ για τον Αρμπελόα

Οι Μαδριλένοι δεν θέλουν να πάρουν κάποια βιαστική απόφαση για το μέλλον του Ισπανού προπονητή, μεταφέροντας τις όποιες εξελίξεις για το τέλος της σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε μια απογοητευτική σεζόν, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να διαδέχεται τον Τσάμπι Αλόνσο στο μέσο της σεζόν, χωρίς όμως να καταφέρει να βελτιώσει την εικόνα των «Μερένχες».

Ήδη στην Ισπανία έχουν φουντώσει τα σενάρια αποχώρησης του Ισπανού προπονητή, όμως όπως αναφέρει η Marca, η διοίκηση των Μαδριλένων δεν θα πάρει κάποια απόφαση πριν το τέλος της σεζόν.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να ζυγίσει όλες τις επιλογές πριν πάρει την οριστική του απόφαση για το μέλλον του Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ, αλλά και για την διάδοχη κατάσταση αν απομακρυνθεί ο Ισπανός τεχνικός.