Στην πόρτα της εξόδου από την Λίβερπουλ ο Κέρτις Τζόουνς

Ο 25χρονος Άγγλος χαφ βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, έναν χρόνο πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeamTalk», ο Κέρτις Τζόουνς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λίβερπουλ, αφού οι δύο πλευρές έχουν πάρει την απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους, έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας τους.

Το συμβόλαιο του Τζόουνς με τους «reds» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με την Άστον Βίλα να έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ετοιμάζοντας πρόταση στην Λίβερπουλ για το καλοκαίρι.

Ο Άγγλος χαφ την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του δύο γκολ και δύο ασίστ, σε 2.313 αγωνιστικά λεπτά.