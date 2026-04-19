Ανησυχία στη Ρεάλ με Ασένθιο: Έχασε έξι κιλά σε δύο εβδομάδες λόγω γαστρεντερίτιδας!

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ο Ασένθιο έχει χάσει έξι κιλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λόγω γαστρεντερίτιδας που τον ταλαιπωρεί και το ιατρικό τιμ των Μαδριλένων τον έχει υπό στενή παρακολούθηση.
Οι γιατροί της Ρεάλ, μάλιστα υποβάλλουν σε εξετάσεις στο νοσοκομείο τον νεαρό στόπερ, για να διαπιστωθεί αν μπορούν να εντοπίσουν τον ιό που προκάλεσε την γαστρεντερίτιδα.
🚨 JUST IN: Raúl Asencio is undergoing tests at the hospital to see if they can pinpoint the virus that caused gastroenteritis.— Madrid Zone (@theMadridZone) April 18, 2026
He has lost 6 KG in 2 weeks. @tjcope pic.twitter.com/wKqu3brd9u