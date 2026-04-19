Ανησυχία στη Ρεάλ με Ασένθιο: Έχασε έξι κιλά σε δύο εβδομάδες λόγω γαστρεντερίτιδας!

Έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει η κατάσταση του Ραούλ Ασένθιο το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ο Ασένθιο έχει χάσει έξι κιλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λόγω γαστρεντερίτιδας που τον ταλαιπωρεί και το ιατρικό τιμ των Μαδριλένων τον έχει υπό στενή παρακολούθηση.

Οι γιατροί της Ρεάλ, μάλιστα υποβάλλουν σε εξετάσεις στο νοσοκομείο τον νεαρό στόπερ, για να διαπιστωθεί αν μπορούν να εντοπίσουν τον ιό που προκάλεσε την γαστρεντερίτιδα.