Μια ωραία ατμόσφαιρα η Λέστερ: Μπινελίκια του Γουίνκς σε οπαδούς! (vid)

Η Λέστερ φλερτάρει έντονα με τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και το κλίμα στις «Αλεπούδες» δεν είναι καθόλου καλό.

Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο που είχε ο Χάρι Γουίνκς με οπαδούς της Λέστερ μετά την ήττα από την Πόρτσμουθ, με τον πρώην Άγγλο διεθνή να απαντάει στις αποδοκιμασίες με μπινελίκια!

Ο Γουίνκς κατευθύνοντας στο πούλμαν της αποστολής της Λέστερ, όταν άκουσε τις έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών των «Αλεπούδων» και γύρισε, απαντώντας: «άντε γ@μ@σου, σκάσε».

Μια πολύ άσχημη εικόνα για την Λέστερ που βρίσκεται οκτώ βαθμούς κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Championship και μόνο με θαύμα θα γλιτώσει τον υποβιβασμό.