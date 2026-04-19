Αλέγκρι: «Οι αποδοκιμασίες θυμίζουν πως πάντα υπάρχουν στιγμές δυσκολίας»

O Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στις δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση με την Βερόνα την Κυριακή (19/04, 16:00), αναφέρθηκε στις αποδοκιμασίες των οπαδών της Μίλαν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στόχος μας είναι η έξοδος στο Champions League. Μπορεί να επιτευχθεί την τελευταία αγωνιστική, για εμάς θα είναι το ίδιο. Πρέπει να έχουμε ηρεμία και να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις με ψυχραιμία.

Για να δυναμώσουμε το ρόστερ το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί είναι να βγούμε στην Ευρώπη. Πρέπει να κερδίσουμε ξανά παίζοντας σαν ομάδα. Οι αποδοκιμασίες χρειάζονται, προκειμένου να θυμίσουν πως πάντα υπάρχουν στιγμές δυσκολίας, οφείλεις να ξέρεις να αντιδράς. Δεν πρέπει να χάσουμε τις σταθερές μας».