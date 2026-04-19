Ο Ντιμάρκο έτοιμος να γράψει ιστορία με μυθικό ρεκόρ στις ασίστ

Ο αριστερός μπακ της Ίντερ θέλει μία μόλις ασίστ, προκειμένου να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της Serie A και δύο για να το καταρρίψει.

Ο Φεντερίκο Ντιμάρκο έφτασε τις δεκαπέντε ασίστ στη φετινή σεζόν της Serie A και απέχει ελάχιστα από το να συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Τη σεζόν 2019-20 ο Πάπου Γκόμεζ φορώντας τη φανέλα της Αταλάντα, μοίρασε 16 ασίστ, γράφοντας το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της Serie A, με τον Ντιμάρκο να τον... απειλεί πλέον.

Ο αριστερός μπακ της Ίντερ, χρειάζεται μία για να ισοφαρίσει και δύο για να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ, ενώ αποτελεί ήδη τον πρώτο αμυντικό με συμμετοχή σε περισσότερα από 20 γκολ (6 γκολ, 15 ασίστ) μετά το 2004.