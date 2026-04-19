Απίστευτο: H Σέφιλντ Γουένσντεϊ έχει να νικήσει έναν ολόκληρο χρόνο!

Η κάκιστη οικονομική κατάσταση της ιστορικής Σέφιλντ Γουένσντεϊ έχει επιπτώσεις και στο αγωνιστικό κομμάτι, που φέρνει ένα ιδιαίτερα αρνητικό ρεκόρ!

Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ έμεινε στο 1-1 με την Τσάρλτον και πλέον θα γίνει η κάτοχος του χειρότερου ρεκόρ στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία, όντας χωρίς νίκη για έναν ολόκληρο χρόνο!

Η τελευταία φορά που η Σέφιλντ Γουένσντεϊ γεύτηκε την χαρά του νικηφόρου αποτελέσματος ήταν στις 21 Απριλίου του 2025, με την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση να είναι στις 2 Μαΐου του 2026.

Κάτι που σημαίνει ότι η Γουένσντεϊ θα ξεπεράσει το ένα ημερολογιακό έτος χωρίς νίκη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 364 ημερών που είχε μείνει χωρίς νίκη η Σάντερλαντ την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.