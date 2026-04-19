Μία «γροθιά» ο ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ και... τελικών

Do or die παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ στη Ν.Φιλαδέλφεια, με τους Θεσσαλονικείς να αντιμετωπίζουν τους «τελικούς» που έχουν μπροστά τους ως μια «γροθιά».

Ο ΠΑΟΚ κουβαλάει στις πλάτες του ένα βαρύ διάστημα. Οι βαθμολογικές απώλειες, σε συνδυασμό με τις δύσκολες στιγμές εντός του οργανισμού, δημιούργησαν ένα φορτισμένο περιβάλλον. Το 2026, χρονιά-ορόσημο λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων ιστορίας, δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελαν άπαντες στον σύλλογο. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο ο χρόνος δεν περιμένει και η συγκυρία απαιτεί άμεση αντίδραση.

Οι εορταστικές προετοιμασίες μπαίνουν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα. Στο προσκήνιο βρίσκεται αποκλειστικά η αναμέτρηση με την ΑΕΚ, μια αναμέτρηση που αντιμετωπίζεται ως «τελικός». Συσπείρωση, ενότητα και απόλυτη προσήλωση στον στόχο.

Η επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα αποδυτήρια. Ο Ρουμάνος τεχνικός, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική δοκιμασία, βρέθηκε ξανά δίπλα στους ποδοσφαιριστές του και εισέπραξε τη στήριξη όλων. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, αλλά ταυτόχρονα ενωτικό. Ο Λουτσέσκου δεν άφησε περιθώρια χαλάρωσης, από την πρώτη στιγμή έθεσε τον τόνο, ζητώντας απ΄ όλους να ανεβάσουν ένταση και απόδοση ενόψει της τελικής ευθείας.

Οι Κένι, Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς μπήκαν στο πρόγραμμα, προπονήθηκαν κανονικά και δήλωσαν διαθέσιμοι. Το κατά πόσο θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα παραμένει ανοιχτό, καθώς τους λείπει αγωνιστικός ρυθμός, ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό πως ταξίδεψαν με την αποστολή, δείχνοντας έτοιμοι να προσφέρουν, με την εικόνα τους να παραπέμπει σε παίκτες που περιμένουν την επάνοδό τους, μετρώντας αντίστροφα...

Το στίγμα δόθηκε ήδη από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Πέρα από την ανάρτηση στα social media, ο Σέρβος προηγουμένως μίλησε στα αποδυτήρια, επιχειρώντας να τονώσει την αυτοπεποίθηση του γκρουπ. Πίστη στις δυνατότητες και καθαρό μυαλό. Ένα σύνολο που, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθεί να νιώθει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και να διεκδικήσει μέχρι τέλους ό,τι του αναλογεί...

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Θεσσαλονικείς καλούνται να διαχειριστούν μια δύσκολη συνθήκη με την πλάτη στον τοίχο. Το έχουν ξαναζήσει, το έχουν ξανακάνει, το έχουν αναλύσει μεταξύ τους και υπάρχει η πεποίθηση πως, ως σύνολο, διαθέτουν τα ψυχικά αποθέματα και την αγωνιστική ποιότητα για να αντιδράσουν...

