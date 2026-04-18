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Τα highlights από την νίκη με ανατροπή του Πανσερραϊκού στο Αγρίνιο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την νίκη με ανατροπή των Σερραίων εκτός έδρας απέναντι στον Παναιτωλικό με 2-3.
Τα highlights από την νίκη με ανατροπή του Πανσερραϊκού στο Αγρίνιο (vid)