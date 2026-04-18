Εκτός έδρας νίκη για τους Έφηβους του Ολυμπιακού

Νικηφόρα πέρασε και η ομάδα Εφήβων του Ολυμπιακού από την Κηφισιά, καθώς μετά τη νίκη της Κ15 με 4-1, επικράτησε με 3-1 εκτός έδρας για την εξ αναβολής 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ17.

Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και είχαν σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως με τους Λαζαρίδη και Παναγόπουλο.

Το σκορ για τον Ολυμπιακό άνοιξε στο 40′ ο Μωυσιάδης, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-1 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όπως έκλεισε το πρώτο και στο 47′ ο Γ. Καλπακίδης σημείωσε το 0-2 για τους «ερυθρόλευκους».

Η Κηφισιά κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στο 74′ με το γκολ του Λελούδα, ενώ το τελικό 1-3 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε στο 82′ ο Λαζαρίδης.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Λαγουμτζής, Καλογρίτσας, Πρέντζε, Ζωγράφος, Μωυσιάδης, Γιαννούλας (72′ Βελετάκος), Λελούδας, Τζαφόλιας (55′ Ρεγκλής), Χαριτίδης (55′ Θεοδωρακόπουλος), Σιωνίδης (67′ Παπαγιαννόπουλος), Πρέντζι (55′ Νίτσιος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αβραάμ Παπαδόπουλος): Μπράνης, Μ. Καλπακίδης, Τσιάβος (69′ Κόλτσα), Δημόπουλος, Βιδάλης (89′ Μούτας), Παπαγεωργίου (89′ Σμαραγδάκης, Παναγόπουλος, Μωυσιάδης, Λαζαρίδης (83′ Σεφερλής), Γ. Καλπακίδης, Αγγελόπουλος (69′ Αστέριος).