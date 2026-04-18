Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ολική ανατροπή για τον Πανσερραϊκό με Τεϊσέιρα! (vid) 18-04-2026 20:57 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναιτωλικός Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τεϊσέιρα με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-2 για την ολική ανατροπή για τους Σερραίους μέσα στο Αγρίνιο! Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr «Μ@λ@κισμένο, τσόκαρο, βλήμα!»: Χυδαία επίθεση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρκινγκ (Pic) dailymedia.gr Στη θέση του Μητσοτάκη: Οι δυο επιλογές Σαμαρά για τη θέση του πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Εντελώς διαφορετικά στοιχεία: 8άρι που δεν θυμίζει Γένσεν menshouse.gr Ποιος θα την πάρει: Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει με τη Χρυσή Μπάλα φέτος; menshouse.gr Σημαντική εξέλιξη για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟ dailymedia.gr «Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν»: Ο λόγος που ο Νόλαν έκοψε από την ταινία το πιο γνωστό αστείο της «Οδύσσειας» menshouse.gr Ολική ανατροπή για τον Πανσερραϊκό με Τεϊσέιρα! (vid) SHARE