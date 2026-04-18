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Ολική ανατροπή για τον Πανσερραϊκό με Τεϊσέιρα! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Τεϊσέιρα με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-2 για την ολική ανατροπή για τους Σερραίους μέσα στο Αγρίνιο!
Ολική ανατροπή για τον Πανσερραϊκό με Τεϊσέιρα! (vid)