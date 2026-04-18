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«Απάντησε» με Ριέρα για το 1-1 ο Πανσερραϊκός! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ριέρα ισοφάρισε στο 25΄ για τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό σε 1-1.
«Απάντησε» με Ριέρα για το 1-1 ο Πανσερραϊκός! (vid)