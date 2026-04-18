Ισοπαλία με πικρό φινάλε για την Ελλάδα απέναντι στη Μολδαβία

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να κλείσει νικηφόρα το φιλικό παιχνίδι με τη Μολδαβία, αφού δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις, με το τελικό 1-1 να αφήνει πικρή γεύση.

Παρά τον απόλυτο έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και την υπεροχή στην κατοχή μπάλας, η Ελλάδα δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το ματς.

Το παιχνίδι ήταν ευκαιρία για δοκιμές, με την ομάδα να δείχνει ξανά θετικά στοιχεία, συνεχίζοντας το καλό της μομέντουμ μετά τις επιτυχίες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ χάρη σε καλή συνεργασία, με την Πατέρνα να σκοράρει έπειτα από ωραία δημιουργία της Μπράμε. Λίγο αργότερα, η Μπρουκσάιρ πλησίασε στο 2-0, αλλά η προσπάθειά της σταμάτησε στο δοκάρι.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η «Γαλανόλευκη» θα κρατούσε τη νίκη, στο 90ό λεπτό ήρθε η «τιμωρία». Σε μία από τις ελάχιστες επιθετικές στιγμές της, η Μολδαβία εκμεταλλεύτηκε αμυντική αδράνεια και ισοφάρισε με τη Ρουμανόβιτσι σε κενή εστία.

Στα τελευταία λεπτά η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει, με την Γιαννάκα να φτάνει κοντά στο γκολ, όμως η κεφαλιά της πέρασε πάνω από το δοκάρι, αφήνοντας το 1-1 ως τελικό αποτέλεσμα που δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.