Άρης: Ενδεκάδα με Γιαννιώτα και Καντεβέρε

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον Βόλο, στην 2η στροφή των playoffs της Stoiximan Superleague

Οι επιλογές της αρχικής ενδεκάδας από τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος δεν αλλάζει αρκετά στοιχεία, συγκριτικά με το παιχνίδι της Λιβαδειάς.

Πιο συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Γιώργος Αθανασιάδης, με Φαμπιάνο - Ρόουζ στα στόπερ και Μεντίλ - Τεχέρο στις πλευρές. Στο κέντρο θα βρίσκονται Χόνγκλα και Ράσιτς, με Πέρεθ στον άξονα και με Γκαρέ και Γιαννιώτα να βρίσκονται στις πλευρές και τον Καντεβέρε προωθημένο.

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Τεχέρο, Μεντίλ, Χόνγκλα, Ράσιτς, Πέρεθ, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε.