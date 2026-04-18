Ρεάλ Μαδρίτης: Λύθηκε το μυστήριο με την κατάσταση της υγείας του Ραούλ Ασένσιο

Η βασίλισσα ενημέρωσε ότι ο Ισπανός αμυντικός, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο πάσχει τελικά από σπαστική κολίτιδα στο έντερο.

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα έχει χάσει 6 κιλά. Ήταν τόσο έντονοι οι έμετοι και η αδυναμία που χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Μαδρίτης και να χάσει φυσικά τον επαναληπτικό με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο Ραούλ Ασένσιο έχει προσβληθεί από βακτηριακή εντεροκολίτιδα (σπαστική κολίτιδα) στο έντερο και θα παραμείνει κλινήρης με φαρμακευτική αγωγή.

Η κατάσταση του θα αξιολογείται συνεχώς, με την Ρεάλ Μαδρίτης να αποφεύγει να υπολογίσει το διάστημα αποχής του από τους αγωνιστικούς χώρους.