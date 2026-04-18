Τα θέλω του Μόντριτς για να συνεχίσει στη Μίλαν

Παρά τα 40 του χρόνια, ο Λούκα Μόντριτς εξακολουθεί να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Μίλαν.

Ο Κροάτης μέσος, που βρέθηκε στη Serie A το περασμένο καλοκαίρι, όχι μόνο δεν επέλεξε να αποχωρήσει από την Ευρώπη, αλλά έχει και ουσιαστική συμβολή στην πορεία της ομάδας.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 2 γκολ και 3 ασίστ σε 31 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, δείχνοντας πως παραμένει ιδιαίτερα χρήσιμος εντός γηπέδου. Παράλληλα, η εμπειρία και η προσωπικότητά του προσφέρουν πολλά και στα αποδυτήρια.

Ο ίδιος θέλει να παραμείνει στους «Ροσονέρι» και την επόμενη χρονιά, όμως έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις προς τη διοίκηση.

Πρώτο του αίτημα είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα διεκδικεί θέση στην πρώτη τριάδα της Serie A. Επιπλέον, θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση συμμετοχής στο επόμενο Champions League.

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του παίζει και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, καθώς επιθυμεί την παραμονή του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο της ομάδας.

Το μέλλον του Ιταλού προπονητή, πάντως, παραμένει αβέβαιο λόγω των φημών που τον συνδέουν με την εθνική Ιταλίας.