Νίκησε στο Ηράκλειο και η Κ15 της ΑΕΚ

Μετά τις Κ19, Κ17 και η Κ15 της ΑΕΚ πέρασε από το Ηράκλειο επικρατώντας 1-3 του ΟΦΗ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ15) της Super League, που διεξήχθη στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Το σκορ άνοιξε για την Ένωση στο 17' ο Κορμανός με σουτ.



Η απάντηση του ΟΦΗ ήταν άμεση, με τον Γαυγιωτάκη να ισοφαρίζει στο 20', όμως η ΑΕΚ συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες για να επανακτήσει το προβάδισμα, όπως αυτή του Λιάκου -ένα λεπτό αργότερα- με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αποκρούει.



Το γκολ ήρθε στο 23' με τον Κορμανό να σουτάρει δυνατά έξω από την περιοχή του ΟΦΗ και να διαμορφώνει το 1-2. Ο επιθετικός της ΑΕΚ ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 60', όταν με ένα ακόμα ωραίο σουτ έκανε το 1-3, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ



ΑΕΚ (Μιχάλης Παυλής): Iορδανόπουλος, Ανδρικόπουλος, Νίκου (64' Κνιθάκης), Γιάτσας, Μυλωνάς, Κατσαρός, Παρασκευαϊδης, Αντωνίου (64' Αμπελάς), Λιάκος (75' Βαμβακούσης), Τσαχουρίδης (58' Δημητρούλας), Κορμανός.