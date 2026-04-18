ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ημέρα μνήμης για τα αδικοχαμένα αδέρφια μας»

Ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα τιμήσουν αύριο (19/4) τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έφυγαν από την ζωή, εξέδωσε οι σύνδεσμοι του Δικεφάλου.

Αναλυτικά:

«Στα 100 χρόνια από την ίδρυση του μεγάλου ΠΑΟΚ η μοίρα μας έπαιξε άσχημο παιχνίδι και αντί να γιορτάζουμε πενθούμε για τα αδέρφια που χάσαμε τόσο απροσδόκητα και τόσο άδικα. Εμείς,οι ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ τη ‘γιορτή’ θα την μετατρέψουμε σε ημέρα μνήμης και τιμής για τα αδικοχαμένα αδέρφια μας.

Την Κυριακή 19 Απριλίου οι Σύνδεσμοι της επαρχίας θα τιμήσουν στις 12.30 στα κοιμητήρια του Αρώνα Κατερίνης τον αδερφό μας Βαχο και από εκεί θα κατευθυνθούν όλοι στην Αλεξάνδρεια για να τιμήσουν τον Κώστα τον Βασίλη και τον Δημήτρη.

Οι Σύνδεσμοι της Θεσσαλονίκης στις 11:00 στο χωριό Στεφανινα θα τιμήσουν τον Θανάση και μετά θα κατευθυνθούν στα κοιμητήρια όπου αναπαύονται ο Χρήστος και ο Γιώργος και τέλος θα καταλήξουν στον αδερφό μας Κλεο.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ».