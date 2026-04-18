Πέρασε νικηφόρα από την Κηφισιά η Κ15 του Ολυμπιακού

Άνετη εκτός έδρας νίκη πέτυχε η ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού απέναντι στην Κηφισιά με 4-1 για την εξ αναβολής 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ15.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Τριανταφυλλίδης είδε την κίνηση του Κολομτσά και εκείνος έκανε το 0-1.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 10ο λεπτό ο Τριανταφυλλίδης από δημιουργός έγινε εκτελεστής και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-2 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι μείωσαν μόλις στο 47′ σε 1-2, όμως η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και στο 57′ ο Τσαβούρογλου εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Κοτρομαγιά και σημείωσε το 1-3.

Το τελικό 1-4 για την ομάδα του Τάσου Πάντου διαμόρφωσε ο Φλέγγας έπειτα από ασίστ του Τσαβούρογλου.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Φωτόπουλος, Μανιδάκης, Αποστολάτος, Μπαγινέτας, Κωνσταντόπουλος, Πάντος, Κότσαρης, Καινούριος, Βιττώρης, Μπαμπαλής, Κυριαζής.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Πάντος): Πετράκης, Παππάς, Τσαμπέλης, Κολομτσάς, Σιδηρόπουλος (65′ Αθανασόπουλος), Σαϊτάνης, Τζεβελέκος, Τριανταφυλλίδης (60′ Κυριακού), Τσαβούρογλου (65′ Μερεμετσάκης), Κοτρομαγιάς (60′ Μπέτσικας), Βασιλόπουλος (55′ Φλέγγας).