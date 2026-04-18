Επικράτησε του ΟΦΗ η Κ19 της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26 στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 8' ο Ζουριδάκης με πλασέ μετά την ασίστ που δέχθηκε στην πλάτη της άμυνας από τον Γκολφίνο. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο 32' με τον Μπαλάση, όμως και η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες της για δεύτερο γκολ στο β' μέρος με τα σουτ των Τζαμαλή (48') και Σελλά (60') που απέκρουσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας Κουκουριτάκης.

Τη μεγάλη επέμβαση, ωστόσο, την έκανε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Παπαβασιλείου στο 67', σε τετ α τετ με τον Σιτμαλίδη. Το 1-0 ήταν το σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Πριν την έναρξη του αγώνα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα του αρχηγού της ομάδας Χρήστου Παλαιολόγου που τραυματίστηκε στον πρόσφατο αγώνα με τον Παναιτωλικό.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (71' Λούπας) Σαμουργασίδης, Θεοδοσίου, Ψυρόπουλος, Μαρτόπουλος, Χριστακόπουλος (86' Ράπτης) Γκολφίνος, Ζουριδάκης (86' Καππάτος) Πόριαζης (61' Βλιώρας) Τζαμαλής.

ΟΦΗ: Κουκουριτάκης, Χέιλυ, Μπαλάσης, Καινουργιάκης, Τούφας, Καρβούνης, Σιτμαλίδης, Δάρλας, Χνάρης, Σωμαράκης, Κοζυράκης.