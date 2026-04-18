Με τη σημαία του Παναθηναϊκού το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Γονιό (pics)

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτισαν σήμερα φίλοι, συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες και φίλαθλοι τον Γιώργο Γονιό.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Γονιό είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της ιστορίας του Παναθηναϊκού και ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στην κηδεία του ήταν και ο παλιός του συμπαίκτες Αντώνης Αντωνιάδης. Το παρών έδωσαν και αρκετοί φίλαθλοι των «πρασίνων», αποδεικνύοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση που άπαντες έτρεφαν για την προσφορά του. Παρών ήταν και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος.

Ο Γιώργος Γονιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, την οποία φόρεσε για έντεκα χρόνια (1968-1979). Με το «τριφύλλι» στο στήθος κατέγραψε 310 συμμετοχές.

Η σορός του ήταν τυλιγμένη με τη σημαία του Παναθηναϊκού, σε μια συμβολική κίνηση.