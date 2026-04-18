Νίκη με 3-0 η Κ17 της ΑΕΚ στο Ηράκλειο

Η ΑΕΚ Κ17 επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ σε εξ αναβολής αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ17 της Super League 2025-26 στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο στο Ηράκλειο.

Ήταν ένα 90λεπτο απόλυτης κυριαρχίας της ΑΕΚ που μπήκε επιθετικά στο ματς με ευκαιρίες για γκολ (11' Φιλιππιάδης, 15' και 26' Αργυρίου, 25' Ποντίκης, 31' Τσαντήλας) και τελικά έφτασε σε αυτό στο 38' με ωραία κεφαλιά του Ποντίκη μετά από σέντρα του Ταμπάκογλου.

Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ έμεινε από νωρίς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ασμαριανάκη με δεύτερη κίτρινη (50') και η ΑΕΚ εκμεταλλεύθηκε την αριθμητική της υπεροχή, φτάνοντας σε δύο ακόμα γκολ με τον Ποντίκη στο 61' και τον Αργυρίου στο 63'. Ο Τσαντήλας στο 86' είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι και το 0-3 δεν άλλαξε ως το τέλος.

Με το γκολ που πέτυχε ο Αργύρης Αργυρίου έφτασε τα 26 και ισοφάρισε το ρεκόρ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα Κ17. Αν πετύχει έστω ένα γκολ ακόμα, θα είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν.

ΟΦΗ: Βαμβουκάς, Μαριετάκης, Χριστουλάκης (67′ Πλαίτης), Ξενούλης, Κοτζαμιχάλης, Ματθαιάκης (67′ Τσαλπατούρος), Θωμάς (74′ Σιδηρόπουλος), Κασσαπάκης (67′ Παπαματθαιάκης), Μάρα (54′ Μολυμπάκης), Ασμαριανάκης, Στάβρε.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Μαρίνος, Ταμπάκογλου (67' Διαβάτης) Φιλιππιάδης, Τελίδης, Στεργιαρόπουλος (67' Αδάμος) Κασίδης (46' Γερούκαλης) Φραντζεσκάκης (74' Αρναούτης) Τσαντήλας, Ποντίκης (74' Κέστας) Αργυρίου.