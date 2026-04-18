Επίθεση... γλάρων σε παιχνίδι στην Αυστραλία! (vid)

Ένα σμήνος γλάρων εισέβαλε στο γήπεδο, την ώρα αγώνα για το πρωτάθλημα Αυστραλίας.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Αυστραλία. Στο δεύτερο ημίχρονο του Μέλμπουρν Βίκτορι - Νιούκαστλ Τζετς (2-2), ένα σμήνος γλάρων εισέβαλε στο γήπεδο. Το παιχνίδι βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ξαφνικά πολλοί γλάροι πέρασαν πάνω από τα κεφάλια των παικτών, ενώ κάποιοι έκαναν… στάση στον αγωνιστικό χώρο.

Το σκηνικό έγινε… viral, καθώς οι γλάροι πετούν πάνω από τα γήπεδα, αλλά σπάνια κάνουν... στάση για να δουν το ματς.