Μπενίτεθ: «Έχουμε αυτοπεποίθηση, έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την δουλειά που έγινε στην διακοπή του Πάσχα, για την ιδιαιτερότητα που έχει το τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου αλλά και για τον στόχο της ομάδας να διεκδικήσει στο άμεσο μέλλον τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή τον Ολυμπιακό στο τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέκεται στην ιδιαιτερότητα που θα έχει το συγκεκριμένο ματς και να τονίζει ότι οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να κάνουν χαρούμενο τον κόσμο τους.

Παράλληλα, μίλησε για τα όσα πρέπει να βελτιώσει το «Τριφύλλι» σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας στην πρεμιέρα, ενώ εξήγησε ότι έχει σεβασμό απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά προσεγγίζει το ματς με μεγάλη αισιοδοξία και άπαντες έχουν ένα έξτρα κίνητρο για να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στην εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV, στα πλαίσια του pre-game του «αιώνιου» ντέρμπι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Eίχατε νέα διακοπή λόγω των εορτών του Πάσχα, οπότε βρήκατε αρκετές ημέρες να δουλέψετε σε πράγματα που προφανώς δεν σας άρεσαν στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Οπότε πως νομίζετε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

«Νομίζω πως είναι μια καλή περίοδος για εμάς γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο να προπονηθούμε, χωρίς να έχουμε την πίεση του επόμενου αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν αρκετά θετικά και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πρέπει ν’ αλλάξουμε πράγματα στο επιθετικό τρίτο όπου δεν ήμασταν τόσο κυνικοί. Κατά τα άλλα, είμαι χαρούμενος με την αφοσίωση, την απόδοση και θεωρώ πως είναι ένα καλό βήμα για εμάς από την άποψη του να προχωρήσουμε μπροστά στα επόμενα παιχνίδια των Play-Offs».

Aυτό πιθανότατα θα είναι το τελευταίο ελληνικό «clasico» στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ένα γήπεδο που φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό παραπάνω από 100 χρόνια. Συναισθηματικά πως το προσεγγίζετε τόσο εσείς όσο και οι ποδοσφαιριστές απέναντι σε μια ομάδα που έχει υψηλό κίνητρο;

«Σίγουρα θα είναι κάτι συναισθηματικό για πολύ κόσμο, αλλά και για εμάς που θα είμαστε εκεί. Δεν θα πω ότι έχουμε την ευθύνη, αλλά πως θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις στο τέλος. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας σημαντικός αγώνας που θα παίξουμε στην έδρα μας και πολλοί φίλαθλοι μας θα είναι χαρούμενοι αν μας δουν να κερδίζουμε. Όσον αφορά τον αντίπαλο, γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει, οπότε και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάω με οπαδούς μας μου λένε: «Πρέπει να τους κερδίσεις». Αν μιλήσεις με φίλους του Ολυμπιακού, έχουν το ίδιο ακριβώς συναίσθημα. Νομίζω πως θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και γνωρίζουμε ότι θέλουμε να τα πάμε καλά και πρέπει να τα πάμε καλά».

Aντιμετωπίζετε τον Ολυμπιακό σ’ ένα άσχημο γι’ αυτόν κλίμα, όσον αφορά την απόδοση του. Σχεδόν σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ο προπονητής του έπαιξε με δύο κεντρικούς επιθετικούς, αλλά υπάρχει πιθανότητα αυτό να το αλλάξει στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Τι ματς περιμένετε και ποια θεωρείτε πως θα είναι η προσέγγιση του αντιπάλου;

«Όταν αναλύσαμε τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είδαμε κάτι που ξέραμε. Πως έχει ταχύτητα, διαθέτει ικανότητα, μπορεί να παίξει άμεσα και είναι πολύ ανταγωνιστικός στις δεύτερες μπάλες. Είναι μια ομάδα που βρέθηκε στο Champions League, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Αν όμως σκέφτεσαι πάρα πολύ τους άλλους, δεν συγκεντρώνεσαι στα δικά σου πράγματα, στο παιχνίδι σου. Σε τομείς που λειτουργούμε καλά και σ’ αυτούς που μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως είπα και πριν, μπορεί να είχαμε γιορτές αλλά ο πρόεδρος, οι διευθυντές, το τεχνικό επιτελείο, όλοι δουλεύαμε προσπαθώντας να προετοιμάσουμε το μέλλον. Την ίδια ώρα βέβαια προσπαθούμε να προετοιμάσουμε και το παρόν, το επόμενο παιχνίδι. Περιμένουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, αλλά θέλουμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά που υπήρχε πριν. Νομίζω πως ήδη το έχουμε κάνει αυτό και προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους κερδίσαμε, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε και να είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα είμαστε πιο κοντά και θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο».