Η απίθανη ομοιότητα της κεφαλιάς του Ζίνι με το γκολ του Παπαϊωάννου κόντρα στην ΚΠΡ (vid)

49 χρόνια μετά, ο Ζίνι θύμισε τον... Μίμη, αλλά η κατάληξη δεν ήταν η ίδια για την ΑΕΚ.

Η μοίρα παίζει τρελά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Και είναι εντυπωσιακό το πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο. Η Ένωση κλήθηκε να ανατρέψει την ήττα με 3-0 του πρώτου αγώνα, όπως συνέβη το 1977 κόντρα στην ΚΠΡ.

Το τρίτο γκολ του Μίμη Παπαϊωάννου με την ΚΠΡ στις 16 Μαρτίου του 1977, όταν η ΑΕΚ ισοφάρισε 3-0 την ΚΠΡ στο «Νίκος Γκούμας» στον δεύτερο προημιτελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, έμοιαζε πολύ με το 3-0 που έκανε ο Ζίνι στις 16 Απριλίου του 2026 κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο στον δεύτερο προημιτελικό του Conference League.

Βλέποντας το πώς το σώμα του Ζίνι κινήθηκε για την κεφαλιά, κάποιοι παλαιότεροι θυμήθηκαν τον αξέχαστο Μίμη Παπαϊωάννου. Ίδια σχεδόν εκτέλεση, στο ίδιο τέρμα, με το γήπεδο να παίρνει φωτιά και την προοπτική της παράτασης, όπως τότε, να μοιάζει εξαιρετικά πιθανή.

Βέβαια, αυτή τη φορά η ιστορία δεν επαναλήφθηκε, καθώς η Ράγιο με το γκολ του Ισί πήρε την πρόκριση.

Ωστόσο, στο τέλος του αγώνα, ο κόσμος της ΑΕΚ τραγουδούσε μαζί με τον Παπαϊωάννου τον ύμνο της ομάδας με μια απερίγραπτη συγκινησιακή φόρτιση.